Laat de Annihilator 9000 los in Battle for the Galaxy! In dit strategiespel ben jij de commandant. Beginnend met een Starport, moet je faciliteiten bouwen om je imperium uit te breiden. Benut de kracht van kristallen, ontwikkel geavanceerde technologie en train een dodelijk leger!

Website: poki.com

