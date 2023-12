Speel Arknights gratis online met de mobiele cloud van now.gg. Arknights is het strategiespel van Yostar waarin jij de strijd leidt tegen een gevaarlijk virus dat de wereld heeft overgenomen. Werk zij aan zij met de toegewijde Amiya om operators te rekruteren en op te leiden, en zet ze vervolgens in op missies over de hele wereld. Verdedig de onschuldigen en schakel iedereen uit die je in de weg staat! Het lot van het eiland Rhodos ligt in jouw handen. Kies de juiste operators voor elke taak en stel vervolgens een winnende strategie samen om je vijanden in recordtijd te verslaan. Honderden operators staan ​​in de rij om zich bij jouw team aan te sluiten. Allemaal klaar en bereid om alles te doen wat nodig is om het eiland Rhodos te beschermen. Mix en match ze voor onbeperkte variatie en mogelijkheden!

Website: now.gg

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Arknights. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.