Wizz Air, juridisch opgericht als Wizz Air Hongarije Ltd. en gestileerd als W!ZZ Air, is een Hongaarse ultra-low-cost luchtvaartmaatschappij met haar hoofdkantoor in Boedapest, Hongarije. De luchtvaartmaatschappij bedient veel steden in Europa, evenals enkele bestemmingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Website: wizzair.com

