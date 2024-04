Wiro werd in 2023 opgericht om te voorzien in de groeiende vraag naar AI- en machine learning-technologieën in verschillende sectoren. Wiro.ai maakt machine learning voor iedereen toegankelijk in de cloud, zonder dat dit ten koste gaat van de bruikbaarheid of functies. Met de vereenvoudigde en gebruiksvriendelijke Wiro API kan een product snel worden gebouwd en geleverd. Wij werken aan slimme oplossingen die de ontwikkeling van AI-toepassingen kunnen helpen versnellen. Onze werkstations, servers en clouddiensten met hypergeconvergeerde infrastructuur helpen ontwikkelaars, ingenieurs en onderzoekers.

Website: wiro.ai

