Vogue China

VOGUE Fashion Network en het modetijdschrift "VOGUE Clothing and Beauty" zijn beide eigendom van Condé Nast China. Het is een professionele modewebsite met driemaandelijkse internationale mode-releases en trendinterpretaties, met de nadruk op trendy kleding, modekleding, schoonheid en lichaamsverzorging, huid. verzorging en make-up, sieradenaccessoires en luxe goederen Het omvat grote mode-evenementen, internationale modeweken, nieuwe productlanceringen, mode van beroemdheden, feesten van beroemdheden, sieradententoonstellingen, horlogetentoonstellingen, enz. De website heeft een groot aantal modefoto's en -video's. , de meest complete en snelste presentatie van de inhoud van het tijdschrift "VOGUE Clothing and Beauty".

Website: vogue.com.cn

