Huanqiu.com is China's toonaangevende internationale informatieportaal en een belangrijke centrale nieuwswebsite met onafhankelijke bewerkings- en bewerkingsrechten. Global Times houdt zich aan de internationale visie van Global Times, streeft ernaar om nieuws op een tijdige, objectieve, gezaghebbende en onafhankelijke manier te rapporteren, en zet zich in voor het toepassen van de allernieuwste internettechnologie om Chinese internetgebruikers in het tijdperk van globalisering te voorzien van informatiediensten en interactieve gemeenschappen gerelateerd aan het internationale leven. In de toekomst zullen we ons inzetten voor het bouwen van een mondiaal online levensplatform en een brug worden voor communicatie en uitwisseling tussen China en de wereld.

Website: huanqiu.com

