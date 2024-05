Pacific Technology is een professioneel IT-portaal dat nieuws, recensies, winkelgidsen en andere inhoud biedt over verschillende digitale aspecten, hardware, smart home, autotechnologie en andere aspecten. Deze website, opgericht in 2000, is een van de eerste portalen voor IT-professionals in China, met elke dag een grote hoeveelheid nieuwste technologische informatie en diepgaande rapporten. Het bestrijkt alle aspecten van de IT-industrie en is een belangrijke informatiebron voor digitale en technologieliefhebbers. Afgaande op de inhoud van de website heeft Pacific Technology een zekere invloed en autoriteit op het binnenlandse IT-gebied.

Website: pconline.com.cn

