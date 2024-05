东方日报 Malaysia

In de ogen van de Maleisisch-Chinese gemeenschap is Oriental Daily een Chinees dagblad dat de waarheid durft te melden, onafhankelijk en neutraal is en een echte spreekbuis van het volk is, waardoor het publiek de waarheid over nieuwsgebeurtenissen kan zien. "Oriental Daily" werd opgericht op 29 september 2002. Het hoofdkantoor is gevestigd in Kuala Lumpur, de hoofdstad. Het is gepositioneerd als een hoogwaardige krant voor de midden- en hogere klasse, gericht op het overbrengen van kennis en het bevorderen van sociale vooruitgang. Met de geest om nieuwe trends te durven pionieren, werd Oriental Daily op 1 juli 2007 het eerste Chinese dagblad in Maleisië dat in compact formaat werd gepubliceerd.

Website: orientaldaily.com.my

