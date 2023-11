Alibaba 1688 is een professioneel B2B e-commerce groothandelsaankoopplatform, dat een groot aantal Taobao-verkopers, Tmall-winkelcentrumverkopers, Weidian-verkopers, WeChat-bedrijfsverkopers, Qianniu-gebruikers, Wangwang-verkopers (Wangxin) en offline ondernemers verzamelt om rijk te worden. Verkopers in Yiwu kunnen door het downloaden van de Alibaba APP op hun mobiele telefoon micro-ondernemingen en micro-winkels online winkelen ook helpen bij het identificeren en selecteren van goederen, het werven van investeerders en meedoen, het ondersteunen van dropshipping, kledinggroothandels en andere bedrijven. Gebruikers kunnen op het platform goederenbronnen in verschillende categorieën vinden (modieuze dameskleding, herenkleding, moeder en baby, woondecoratie en bouwmaterialen, speelgoed, huishoudelijke artikelen, dagelijkse benodigdheden, groothandel in gsm-hoesjes, enz.).

Website: 1688.com

