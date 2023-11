JD.COM - een professioneel, uitgebreid online winkelcentrum dat u echte, goedkope winkelmogelijkheden en een hoogwaardige en handige service-ervaring biedt. Producten zijn afkomstig van honderdduizenden merkhandelaren over de hele wereld, waaronder huishoudelijke apparaten, mobiele telefoons, computers, kleding, woninginrichting, moeder en baby, schoonheid, persoonlijke verzorging, voedsel, vers voedsel en andere rijke categorieën om aan verschillende winkelbehoeften te voldoen. JD.com, Inc., ook bekend als Jingdong en voorheen 360buy genoemd, is een Chinees e-commercebedrijf met hoofdkantoor in Peking. Het is qua transactievolume en omzet een van de twee grote B2C-online retailers in China, lid van de Fortune Global 500 en een belangrijke concurrent van het door Alibaba beheerde Tmall.

Website: jd.com

