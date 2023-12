CSDN is een wereldberoemd Chinees platform voor de uitwisseling van IT-technologie. Het werd opgericht in 1999 en omvat originele blogs, kwaliteitsvragen en antwoorden, beroepsopleidingen, technische forums, downloads van bronnen en andere productdiensten, waardoor een professionele gemeenschap voor de ontwikkeling van IT-technologie wordt voorzien van originele, hoogwaardige en volledige inhoud. Het "Chinese Software Developer Network" of "China Software Developer Network", beheerd door Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd., is een van de grootste netwerken van softwareontwikkelaars in China. CSDN biedt webforums, bloghosting, IT-nieuws, en andere diensten.

Website: csdn.net

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan CSDN. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.