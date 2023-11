ReadPaper is een professioneel platform voor het lezen van papieren en een academische uitwisselingsgemeenschap, gelanceerd door het Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Digital Economy Research Institute. Het bevat bijna 200 miljoen artikelen, bijna 270 miljoen auteurs van wetenschappelijke onderzoeksartikelen, en bijna 30.000 universiteiten en onderzoeksinstellingen. instellingen, waaronder natuur, wetenschap, cel, pnas, pubmed, arxiv, acl, cvpr en andere bekende tijdschriftconferenties, die alle bekende disciplines bestrijken, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, materialen, financiën, informatica, psychologie, biogeneeskunde, enz. ., waardoor een professionele academische discussiegemeenschap ontstaat. Wetenschappelijk onderzoekswerk kan niet los worden gezien van de hulp van artikelen. Hoe je artikelen kunt begrijpen en goed kunt lezen is een grote stelling op zich. Onze missie is: "Laat er geen moeilijk leesbare artikelen in de wereld zijn."

Website: readpaper.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ReadPaper. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.