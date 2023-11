Baidu Tieba - 's werelds grootste Chinese gemeenschap. De missie van Tieba is om gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen. Of het nu een populair onderwerp of een niche-onderwerp is, het kan nauwkeurig een groot aantal gelijkgestemde internetgebruikers verzamelen om hun eigen stijl te laten zien, goede vrienden te maken en een uniek interactief platform voor "interesseonderwerpen" te bouwen. De Tieba-catalogus omvat alle aspecten van games, regio's, literatuur, animatie, entertainmentsterren, het leven, sport, computers en digitaal, enz. Het is 's werelds toonaangevende Chinese communicatieplatform. Het biedt mensen een gratis online ruimte om ideeën uit te drukken en uit te wisselen , en brengt gelijkgestemde mensen samen. Baidu Tieba (Chinees: baidu tieba; pinyin: bǎidù tiēbā; letterlijk 'Baidu Post Bar') is een van de meest gebruikte Chinese communicatieplatforms, gehost door het Chinese webservicesbedrijf Baidu. Baidu Tieba werd opgericht op 3 december 2003. Het is een online community waarin de zoekmachine van Baidu sterk is geïntegreerd. Gebruikers kunnen zoeken naar een forum met interessante onderwerpen, ook wel een 'bar' genoemd, dat vervolgens wordt aangemaakt als deze nog niet bestaat. Baidu Tieba had in 2015 meer dan 300 miljoen actieve gebruikers per maand. , en het totaal aantal geregistreerde gebruikers bereikte 1,5 miljard. Op 6 juni 2021 heeft Baidu Tieba 23.254.173 gemeenschappen.

Website: tieba.baidu.com

