Amazon China (Engels: Amazon China) is de regionale website van Amazon.com op het vasteland van China, opgericht in augustus 2004 en met het hoofdkantoor in Peking. In 2019 kondigde Amazon aan dat het zich zou terugtrekken uit de binnenlandse e-commercemarkt op het Chinese vasteland en een deel van zijn activiteiten zou behouden.

Website: amazon.cn

