Veritone Attribute transformeert marketingattributie in media-uitzendingen, met behulp van AI-aangedreven technologie die vrijwel realtime prestatiestatistieken levert voor advertenties in alle uitzendformaten, inclusief geplande en ongeplande spots (live lezingen, organische vermeldingen van promo's). Veritone Attribute maakt gebruik van gegevens uit uitgezonden advertenties en correleert deze met de websiteanalyses van adverteerders. Met Attribute kunnen media-omroepen hun digitale waarde aantonen door campagnes uit te zenden, wat resulteert in een grotere tevredenheid van adverteerders en hogere inkomsten. Snelle inzichten – verzamel en bekijk rijke, robuuste campagnegegevens in vrijwel realtime Flexibele configuratie – aanpasbaar aan elke klant, adverteerder en campagne Zeer visueel – dashboard biedt eenvoudige, deelbare visualisaties van attributiegegevens. Ga voor meer informatie naar https://www.veritone. com/applicaties/attribuut.

Website: veritone.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Veritone. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.