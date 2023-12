VBOUT is een door AI aangedreven marketingplatform dat door duizenden bedrijven over de hele wereld wordt vertrouwd om hun marketing te automatiseren en te centraliseren en tegelijkertijd boeiende, gepersonaliseerde ervaringen aan hun doelgroepen te bieden. Bureaus en partners gebruiken VBOUT rechtstreeks of via een white label-installatie om aangepaste plannen op te stellen, subaccounts te beheren en activa van één klantaccount naar meerdere te delen. Met VBOUT kunt u: - Al uw sociale media vanaf één plek beheren. - Communiceer met uw klanten door winnende e-mailcampagnes te maken en te verzenden. - Ontwerp verbluffende, gepersonaliseerde en dynamische landingspagina's zonder codering. - Creëer automatiseringen met een intuïtieve visuele bouwer. - Zorg voor leads van klik tot sluiting - en verder. - Laat uw doelgroeplijsten eenvoudig groeien en onderhouden. - Volg en analyseer al uw marketingactiviteiten op een aanpasbaar dashboard. Het platform beschikt over eenvoudige landingspagina's en formulieren via slepen en neerzetten, een intuïtieve bouwer voor visuele automatisering, beheer van sociale media, e-mailmarketingtools en een groeiende bibliotheek met vooraf gebouwde sjablonen voor een breed scala aan marketingcampagnes. Diepgaande, native analyses en leadtracking bieden marketeers een volledig beeld van hun pijplijn, lijstbetrokkenheid en campagneprestaties. Groeiende bedrijven en bureaus vertrouwen op het flexibele platform en de bekroonde, gratis premiumondersteuning van VBOUT om hen te helpen de juiste klanten aan te trekken, meer bezoekers om te zetten in klanten en complete marketingcampagnes uit te voeren op één gebruiksvriendelijk platform.

Website: vbout.com

