Tapdesk is een CRM- en leadzoektool die is ontworpen om het verkoopproces van elke verkooporganisatie te stroomlijnen, waardoor er meer tijd en energie kan worden besteed aan het sluiten van deals. Het is een tool die is gebouwd voor verkoopprofessionals en organisaties met een verkoopteam. Tapdesk wordt aangedreven door AI en ons Machine learning-algoritme biedt u relevante gegevens om uw productiviteit te verhogen en verspilling tegen te gaan. We hebben een unieke zoekfunctie waarmee gebruikers beslissers en potentiële klanten kunnen vinden op basis van meerdere criteria.

Website: tapdesk.io

