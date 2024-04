Gebruikersonderzoeksoftware - Populairste apps

Om onder Gebruikersonderzoek te worden gecategoriseerd, moet een product: Bied tools aan om klanten en/of bezoekers te betrekken bij echte merkinteracties, digitaal, persoonlijk of een combinatie van beide. Maak targeting van huidige klanten/gebruikers mogelijk voor feedback of het verzamelen van feedback van externe doelgroepen. Zorg voor onmiddellijke feedback om tijdig meningen te verzamelen over specifieke aspecten van het koperstraject en individuele omstandigheden. Voeg functies toe of integreer met tools die helpen bij het taggen, sorteren en delen van individuele interviews en antwoorden voor analyse, waardoor weloverwogen optimalisatiebeslissingen door organisaties worden vergemakkelijkt.