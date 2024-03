Kantar Marketplace is een geautomatiseerd marktonderzoekplatform ontworpen voor inzichtenprofessionals, marketeers en bureaus die sneller willen testen, leren en verder willen gaan. Het platform is gebouwd op een fundament van toonaangevende expertise en bewezen methodologieën en levert binnen enkele uren in plaats van dagen resultaten op. Het beschikt over een reeks tools voor consumenteninzichten, waaronder zowel enquête- als op AI gebaseerde onderzoeksoplossingen. Onze eersteklas analysedashboards geven u controle over uw weergave, zodat u uw resultaten moeiteloos kunt interpreteren. Vergelijk resultaten tussen tests of met onze normen. Het platform is gebouwd om aan uw behoeften te voldoen, zodat u voor elk project kunt profiteren van de juiste hoeveelheid ondersteuning, waarbij u kunt kiezen uit zelfbediening, begeleide zelfbediening en deskundige serviceopties. Beschikbaar in meer dan 70 markten wereldwijd.

Categorieën :

Website: kantarmarketplace.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Kantar Marketplace. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.