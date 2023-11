ruttl is een gratis websitefeedbacktool voor live websites, net zoals InVision voor statische websites. U kunt feedback krijgen van uw klant en input van uw team op een live website of staginglink. Het geeft je de mogelijkheid om live websites te bewerken, webprojecten te delen met je teamgenoten, ze te markeren in contextuele opmerkingen en daar contextuele feedback over te ontvangen.

Website: ruttl.com

