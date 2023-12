Hotjar is een gedragsanalysebedrijf dat websitegebruik analyseert en feedback geeft via tools zoals heatmaps, sessie-opnames en enquêtes. Het werkt met webanalysetools zoals Google Analytics om inzicht te bieden in hoe mensen door websites navigeren en hoe hun klantervaring kan worden verbeterd. Hotjar, opgericht in 2014, wordt volledig op afstand beheerd door meer dan 100 teamleden in 20 landen en wordt op meer dan 500.000 sites over de hele wereld gebruikt.

Website: hotjar.com

