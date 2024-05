Alternatieven - Ruttl

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak is een UX-onderzoeksplatform dat klaar staat om u te helpen met welke uitdagingen u ook tegenkomt. Als u zich ooit heeft afgevraagd wat uw gebruikers denken en voelen over uw website, app of prototype, hoeft u niet meer te raden. Er zijn veel tools beschikbaar via het UXtweak-platform, waaro...