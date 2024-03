Blitzllama is een platform voor gebruikersinzichten dat productteams helpt betere producten te bouwen. Blitzllama heeft drie productaanbiedingen: * Met in-productonderzoeken kunt u specifieke gebruikers targeten en hun realtime inzichten rechtstreeks in uw product vastleggen. In-productonderzoeken zijn een geweldige manier om het gebruikerstraject voortdurend te optimaliseren, productideeën te valideren met gebruikersinvoer en de oorzaken van klantverloop bloot te leggen. * AI-analyse categoriseert niet alleen de reacties in onderwerpen en sentimenten, maar voert ook kruisvraag- en correlatieanalyses uit om enquête-inzichten te verkrijgen. Alle feedbackgegevens worden opgeslagen in één enkele opslagplaats, wat ideaal is voor het zoeken en analyseren van historische feedback. * Met concepttests kunt u vragen stellen terwijl gebruikers omgaan met nieuwe prototypes of mock-ups om cruciale inzichten vóór de ontdekking te verzamelen.

Website: blitzllama.com

