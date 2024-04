Ottava loopt voorop op het gebied van datamanagementsoftware en harmoniseert op Excel gebaseerde workflows naadloos met geavanceerde data-analysemogelijkheden. Ottava is op maat gemaakt voor niet-technische gebruikers en vereenvoudigt de gegevensinvoer, het maken van grafieken en de analyse, waardoor een gebruiksvriendelijke ervaring wordt gegarandeerd. In tegenstelling tot traditionele tools die zorgvuldige gegevensvoorbereiding vereisen voordat gedetailleerde analyses worden uitgevoerd, stelt Ottava gebruikers in staat om inzichten rechtstreeks uit centrale of geaggregeerde gegevens in te voeren, te verkennen en te extraheren. Deze unieke mogelijkheid versnelt het analytische proces en bespaart kostbare tijd, waardoor gebruikers verborgen informatie in hun gegevens kunnen onthullen en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

