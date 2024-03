67% van de mensen die beginnen met het invullen van een online formulier, voltooien het niet. Zuko is een online analyse- en optimalisatietool voor formulieren en afrekenen waarmee u het aantal verlaten betalingen kunt verminderen en het aantal conversies kunt verhogen door uw formulier zo goed mogelijk te maken. * Begrijp wanneer, waar en waarom bezoekers uw formulieren verlaten. * Ontvang gegevens over elk formulierveld om te identificeren waar uw UX-problemen liggen. * Begin binnen enkele minuten met volgen - geen ontwikkelaar nodig. * Formulieren zijn eenvoudiger en sneller bij te houden dan Google Analytics Krijg de antwoorden op deze vragen en meer: * Welke velden zorgen ervoor dat mijn bezoekers afhaken? * Hoe stromen bezoekers door het formulier? * Welke foutmeldingen worden weergegeven en hoe vaak? * Hoe verschilt het bezoekersgedrag per apparaat? * Is mijn formulier kapot? Wanneer is het gebeurd?

Website: zuko.io

