MailCharts is a competitor email monitoring tool to understand how often they discount, when they email, and how they segment emails.

Categorieën :

Website: mailcharts.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan MailCharts. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.