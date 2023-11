Lees e-mailnieuwsbrieven volgens uw schema, niet die van hen. E-mailnieuwsbrieven zijn een geweldige manier om op de hoogte te blijven van uw favoriete blogs en makers van inhoud. Ze komen echter vaak op lastige momenten waarop je geen tijd hebt om ze te lezen. Als dat gebeurt, kun je ervoor kiezen om het ter plekke te lezen, wat je productiviteit ten koste gaat, of je kunt ervoor kiezen om het later te lezen, met het risico dat je het helemaal vergeet. Om nog maar te zwijgen van nieuwsbrieven die de neiging hebben om uw inbox te verstoppen, die vol zit met andere belangrijke e-mails die uw aandacht nodig hebben. LaterMail lost dit probleem op door uw nieuwsbrief-e-mails een speciale ruimte te geven, zodat u ze op uw afspraak kunt lezen, wanneer uw planning dit toelaat. Zie het als een RSS-feed voor nieuwsbrief-e-mails, verpakt in een mooie, gebruiksvriendelijke, platformonafhankelijke app.

Website: latermail.app

