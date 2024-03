MarketDial is leider op het gebied van offline A/B-testen voor fysieke detailhandel. Bedrijven gebruiken de software van MarketDial om elk winkelexperiment te ontwerpen en analyseren. Met de op maat gemaakte tests van MarketDial kan elke retailprofessional kritische vragen over zijn bedrijf beantwoorden. Zoals: Hoe goed zal dit nieuwe product presteren op mijn site? Zorgt mijn promotie voor meer verkopen? Als ik de prijs van bepaalde artikelen verhoog, jaagt dit dan mijn klanten weg? Heeft onze investering in nieuwe bewegwijzering nieuwe klanten opgeleverd? Heeft ons nieuwe trainingsprogramma voor medewerkers geleid tot een hogere omzet of klanttevredenheid? MarketDial is een softwareoplossing die anders is dan alle andere. Het is zo ontworpen dat iedereen gemakkelijk een nauwkeurige test in de winkel kan maken, implementeren en analyseren.

Categorieën :

Website: marketdial.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan MarketDial. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.