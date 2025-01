CRM-software - Populairste apps - Roemenië

MiniCRM

minicrm.hu

MiniCRM is een bedrijf opgericht in 2009 en biedt ruim 1700 klanten een CRM-softwaresysteem dat is aangepast aan de behoeften van bedrijven van elk type en elke omvang. Het MiniCRM-team is verspreid over twee landen, Hongarije en Roemenië, en bestaat uit ongeveer 60 medewerkers. De primaire rol van het MiniCRM-systeem is om bedrijven een systeem te bieden waarmee ze al hun klanten op één plek kunnen beheren, terwijl ook enkele processen die bij het verkoopproces betrokken zijn, worden geautomatiseerd. MiniCRM maakt een betere planning, organisatie en monitoring van alle activiteiten in een bedrijf mogelijk, niet alleen verkoopactiviteiten. Het heeft verschillende onderling verbonden functies: verkoop, marketing, projectmanagement, facturatie, helpdesk, accountbeheer, procesplanning. De app is geïntegreerd met kalenders, advertentieaccounts (Facebook Ads, Google Ads), WooCommerce, Gravity Forms, Call Log, Google Spreadsheets en andere). Praktisch gezien kan de hele teamactiviteit vanaf dezelfde plek worden begeleid en kan een medewerker alle details over een lead of klant zien: waar ze vandaan komen, welke functionaliteiten ze gebruiken, welke aanbiedingen en facturen ze eerder hebben ontvangen, welke technische problemen die ze hebben gehad en hoe deze zijn opgelost enz. Een manager kan in realtime de status van elke activiteit zien en wie verantwoordelijk is. Naast het CRM-systeem zelf biedt MiniCRM klanten ondersteuning bij de CRM-implementatie, evenals trainingen en webinars voor klanten. Bedrijven kunnen zelfs kiezen voor een full-service CRM, inclusief een MiniCRM-consultant die uw CRM-systeem permanent voor u beheert. Het belangrijkste voordeel is dat door het organiseren en automatiseren van processen (geautomatiseerde facturering, berichtenuitwisseling, herinneringen enz.), werknemers de routine verminderen en meer tijd hebben om zich op de belangrijkste taken te concentreren. De productiviteit wordt verhoogd en, indien correct opgezet en gebruikt, stijgen de bedrijfsinkomsten en worden de operationele kosten verlaagd zonder dat er nieuwe mensen hoeven te worden aangenomen.