Tools voor optimalisatie van conversiepercentages - Populairste apps - Verenigde Staten

Mailmunch is de complete leadgroei- en e-mailmarketingservice voor bloggers, solopreneurs, startups en ondernemingen. Van B2B tot B2C, meer dan 500.000 bedrijven rekenen erop dat Mailmunch elke dag duizenden leads genereert en hun inkomsten uit e-mailmarketing laat groeien. Hier is alles wat u met Mailmunch kunt doen: - E-maillijsten samenstellen met een breed scala aan aanmeldingsformulieren voor elke branche en gebruikssituatie - Deze leads voeden met lead nurturing-reeksen - Het aantal verlaten winkelwagentjes verlagen en herhalingsaankopen genereren met eenvoudig op te bouwen autoresponders - Promoot nieuwe campagnes of kondig productupdates aan met uitzendingen met hoge afleverbaarheid - Verhoog conversies met onze opvallende landingspagina's die zijn ontworpen voor hoge tractie. Mailmunch is ook ongelooflijk eenvoudig in te stellen. Onze intuïtieve drag & drop-builder en honderden gratis sjablonen zorgen ervoor dat u binnen enkele minuten elke campagne kunt lanceren, of het nu een opt-in-formulier, een e-mailcampagne of een landingspagina is. En als u zich afvraagt ​​of Mailmunch goed bij uw organisatie past, hoeft u zich geen zorgen te maken. Mailmunch heeft een optie voor elke branche en branche. Meer over opt-in-formulieren van Mailmunch: - Zes verschillende soorten opt-in-formulieren - Uitgebreide sjabloonbibliotheek voor elk gebruiksscenario - Geavanceerde weergaveregels en A/B-testen - Drag & drop-builder voor eenvoudig aanpassen - Mobielvriendelijke formulieren die er goed uitzien op elk apparaat Meer over de landingspagina's van Mailmunch: - Grote sjabloonbibliotheek voor elke branche - Drag & drop-builder voor eenvoudig maatwerk - Kant-en-klare integraties met toonaangevende e-mailmarketingdiensten - A/B-testen om te optimaliseren voor hoge conversies Meer over Mailmunch e-mailmarketing : - Grote sjabloonbibliotheek voor elke campagne en niche - Drag & drop-builder voor eenvoudige aanpassing - Autoresponderreeksen - Eenvoudig te ontwerpen en plannen van uitzendingen Er zit nog veel meer in ons krachtige pakket met tools om aan al uw e-mailmarketingbehoeften te voldoen. Al onze betaalde abonnementen worden geleverd met een geld-terug-garantie van 60 dagen, zodat u het vertrouwen kunt hebben om de gemakkelijkste tool voor leadgroei en e-mailmarketing uit te proberen die u kunt vinden.