AI-verkoopassistentsoftware - Populairste apps - Oekraïne

Troops

troops.ai

Troops is Software-at-your-Service, ontworpen met de mens in gedachten. Het is een inkomstencommunicatieplatform, een centraal zenuwstelsel voor uw go-to-market-teams dat de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste mensen levert. Teams missen nooit een omzetsignaal, waardoor ze snel actie kunnen ondernemen, informatie kunnen delen en betere beslissingen kunnen nemen. Met troepen worden mensen geïnformeerd, opzettelijk en efficiënt. Merken van wereldklasse zoals Slack, Twilio, DoorDash, Snap, Shopify en Stripe verbeteren de nauwkeurigheid van voorspellingen, organisatorische transparantie en winstpercentages met Troops! Het is vriendelijk: Troops levert de inkomstensignalen die mensen nodig hebben in de berichten-apps waar ze van houden en waar ze zich prettig bij voelen (Slack, Teams, SMS). Het is (echt) codeloos: Troops democratiseert het bouwen van oplossingen, waardoor het voor iedereen gemakkelijk wordt om zijn eigen workflows te bouwen om de signalen die ze nodig hebben te automatiseren, zodat ze het wisselen van tools en het zoeken naar gegevens kunnen stoppen. Wat vroeger dagen duurde, duurt nu 5 minuten of minder. Iedereen kan de signalen opbouwen die hij of zij wil ontvangen. Iedereen. Het is persoonlijk: Troops weet wie u bent in alle systemen en levert u contextueel relevante signalen waar en wanneer u ze nodig heeft. Het is verbruiksklaar: troepen sturen hapklare, bruikbare gegevens om het juiste gedrag te ondersteunen, te begeleiden en te motiveren. U hoeft niet meer door pagina's en schermen met gegevens te scrollen. Het is zichtbaar: troepen sturen signalen die het gesprek daar brengen waar uw mensen zijn, waardoor de zichtbaarheid en transparantie worden verbeterd en de samenwerking wordt gestimuleerd rond de dingen die er het meest toe doen: uw klanten en prospects.