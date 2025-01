AI-verkoopassistentsoftware - Populairste apps - Filipijnen

Gong.io

Zie meer. Begrijp meer. Win meer. Het Revenue Intelligence Platform (van Gong) transformeert organisaties met een nauwkeurig inzicht in klantinteracties om de bedrijfsefficiëntie te vergroten, de besluitvorming te verbeteren en de omzetgroei te versnellen. Het stelt bedrijven in staat om alle klantinteracties vast te leggen, te begrijpen en erop te reageren in één enkel geïntegreerd platform. Gong's Revenue Intelligence Platform maakt gebruik van eigen en gepatenteerde AI-technologie om klantinteracties nauwkeurig te begrijpen om de zichtbaarheid te vergroten, de besluitvorming te stimuleren en strategieën in organisaties op één lijn te brengen. succesvolle resultaten behalen. Duizenden innovatieve bedrijven zoals Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio en Zillow vertrouwen erop dat Gong hun klantrealiteit ondersteunt. Gong is een particulier bedrijf met hoofdkantoor in de San Francisco Bay Area. Het publiek van softwaregebruikers van G2 heeft Gong op nummer 1 geplaatst in de lijst 'Top 100 beste softwareproducten' voor 2021 en 2022. Gong werd ook erkend op zeven extra G2 Best Of-lijsten, waaronder: # 1 in producten met de hoogste tevredenheid # 1 in de Top 50 Enterprise Products nr. 1 in de top 50 producten uit het middensegment Beste producten voor verkoop Producten voor kleine bedrijven Snelst groeiende producten Ga voor meer informatie naar www.gong.io.