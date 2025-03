AskYourTeam

AskYourteam is hier om raden te helpen de kern te bereiken van wat het belangrijkst is. Door giswerk te vervangen door inzichten, maakt haar werknemer- en community-inzichtenplatform slimmer en snellere besluitvorming mogelijk, waardoor raden middelen kunnen concentreren waar ze het grootste verschil zullen maken. Met AskYourTeam ontvangen gebruikers inzichten die relevant en bruikbaar zijn. Wanneer ze de impact van die acties kunnen meten, kunnen ze de voortgang valideren en vieren of dingen weer op de rails sturen indien nodig. Dit is hoe AskYourteam raden helpt culturen van voortdurende verbetering en impactvolle verandering te bevorderen. Waarom kiezen voor AskYourteam? 100% Raads gericht Het begrijpt wat werkt om bloeiende gemeenschappen te bouwen. Alles-in-één oplossing Een enkel, eenvoudig te gebruiken platform voor zowel gemeenschaps- als werknemersinzichten. Inzichten in actie Ontdek relevante inzichten, richt zich op de meest impactvolle acties en meten de voortgang. Vertrouwen door meer dan 50 raden in Australië en Nieuw -Zeeland. AskYourTeam's oplossingen: <> Stem van werknemers Maak gebruik van de geleefde ervaringen van werknemers met het Insights-platform voor werknemers, speciaal gebouwd voor raden. Het bevordert goed presterende, betrokken teams en betrekt hen bij het vormgeven van wat en hoe de raad voor de gemeenschap levert. <> Community Voice Begrijp gemakkelijk wat het belangrijkst is voor de mensen in de gemeenschap en hun opvattingen over specifieke kwesties of plannen, waardoor raden diensten kunnen ontwerpen en leveren die het beste aan hun behoeften voldoen. <> Service -beoordelingen Lijn services op met veranderende gemeenschapsbehoeften. Hoewel servicevoorzieningen misschien een nieuwe last voor uitgerekte middelen voelen, transformeert AskYourteam hoe raden serviceplanning en levering afstemmen op jaarlijkse en tienjarenplannen. Het geeft prioriteit aan servicebeoordelingen om het beste te voldoen aan de veranderende behoeften van de gemeenschap, identificeert kansen voor verheffing en maatregelen voor impact om voortdurende verbetering te stimuleren. <> Excellence Manager Een bewezen manier om de prestaties van de gemeente te superladen en prioriteit te geven aan de acties die het grootste verschil zullen maken. Excellence Manager, ontwikkeld door Thrive35 en aangedreven door AskYourTeam, helpt raden om hun prestaties te beoordelen tegen het Australian Business Excellence Framework (ABEF), een internationaal erkend bedrijfsmodel voor het inschakelen van organisatorische excellentie.