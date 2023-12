Synology Inc. (Chinees: 群暉科技; pinyin: Qúnhuī Kējì) is een Taiwanese onderneming die gespecialiseerd is in Network-Attached Storage (NAS)-apparaten. De NAS-lijn van Synology staat bekend als DiskStation voor desktopmodellen, FlashStation voor all-flash-modellen en RackStation voor rackgemonteerde modellen. De producten van Synology worden wereldwijd gedistribueerd en gelokaliseerd in verschillende talen. Het hoofdkantoor van Synology is gevestigd in Taipei, Taiwan, met dochterondernemingen over de hele wereld. In 2018 beschreef productrecensiewebsite Wirecutter Synology als een oude "leider in de NAS-arena voor kleine bedrijven en thuis", zij het nog steeds een nieuwkomer op het gebied van Wi-Fi-routers.

Website: synology.com

