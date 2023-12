Spring Airlines Co., Ltd. (Chinees: Spring Airlines Co., Ltd.; pinyin: Chūnqiū Hángkōng G|fèn Y|uxiàn Gōngsī) is een goedkope luchtvaartmaatschappij met haar hoofdkantoor in het Homeyo Hotel (Chinees: Hangyou Hotel; pinyin: Hángy|u Bīngu|n) in Changning District, Shanghai, China. Terwijl het bedrijf de Engelse naam "Spring Airlines" aannam, betekent de Chinese naam letterlijk "Spring Autumn Airlines".

Website: ch.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Spring Airlines. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.