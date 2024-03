Swell Fundraising

Swell biedt een cloudgebaseerd platform voor evenementen en online fondsenwerving met peer-to-peer-functies. Met Swell kunnen evenementen direct virtueel worden gelanceerd met onze geïntegreerde livestreammodule. Het is ontworpen door non-profitprofessionals en heeft een elegant ticketingproces voor gekochte, maar ook comp/gratis/tafelgasttickets. Online peer-to-peer-campagnes en donatiepagina's kunnen eenvoudig worden gestart en gecombineerd met onze tekst-om-donatie-functie. Het gebruik van Swell verhoogt de inkomsten uit evenementen, bespaart tijd, biedt een virtueel back-upplan en stelt non-profitorganisaties in staat effectief nieuwe donateurs te werven. We zetten ons in voor non-profitorganisaties en onze klantenservice weerspiegelt die toewijding.

Website: swellfundraising.com

