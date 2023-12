RallyUp is een gratis, interactief fondsenwervingsplatform waarmee organisaties van elke omvang eenvoudig fondsenwervingservaringen op professioneel niveau kunnen creëren. De flexibele, aanpasbare oplossingen zijn ontworpen om non-profitorganisaties te helpen bestaande donateurs te betrekken, nieuwe donateurs te werven en meer geld in te zamelen. Met RallyUp kunnen organisaties fondsenwervende ervaringen met één of meerdere activiteiten creëren, waaronder: · Evenementen (volledig virtueel, volledig persoonlijk of hybride) · Loterijen · Veilingen · A-thons · Sweepstakes · Verkoop · Crowdfunding Of een ervaring één activiteit omvat type of meer, livestreaming en peer-to-peer-functionaliteit kunnen gratis aan elke ervaring worden toegevoegd. Zonder abonnementskosten of vergrendelde functies en zonder dat u ooit creditcardgegevens hoeft op te geven, kunt u verwachten dat u meer geld mee naar huis neemt als u RallyUp gebruikt.

Website: rallyup.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan RallyUp. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.