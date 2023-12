PERSOONLIJKE EVENT- EN MOBIELE FONDSENWERVINGSOPLOSSINGEN. - Een reeks persoonlijke evenementen en online fondsenwervingsdiensten, waarvan bewezen is dat ze tot 50% meer opleveren voor uw non-profitorganisatie. Givergy heeft een missie om organisaties te helpen meer geld in te zamelen en liefdadigheidsgiften wereldwijd te veranderen. Als gecertificeerde B Corporation met een bekroond fondsenwervingsplatform biedt Givergy een reeks geavanceerde fondsenwervingsoplossingen en deskundig advies. Met activiteiten in Noord-Amerika, Groot-Brittannië en Europa, Australië en Hong Kong heeft Givergy meer dan 3.000 non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen ondersteund om hen te helpen wereldwijd meer dan USD 1,1 miljard in te zamelen, waarmee enkele van de grootste namen in de fondsenwervende sector werden geholpen. Het Givergy fondsenwervingsplatform bestrijkt elk aspect van fondsenwerving, ongeacht de grootte van een organisatie.

Website: givergy.com

