Alles-in-één fondsenwervingsplatform voor non-profitorganisaties. Verzamel meer geld en bereik nieuwe supporters met behulp van een fondsenwervingsplatform dat is gebouwd voor fondsenwervers. Qgiv is er om non-profitorganisaties te helpen meer geld in te zamelen met een uitgebreide reeks hulpmiddelen voor fondsenwerving, waaronder aanpasbare donatieformulieren, registratie van evenementen, peer-to-peer fondsenwerving, het geven van sms-berichten met uitgaande berichten en veilingevenementen. Wij zijn van mening dat uitstekende doelen uitstekende software verdienen die is ontworpen met uw unieke behoeften in gedachten. Onbeperkte gebruikers met onbeperkte toegang tot tools en ondersteuning, geen langetermijncontracten (en geen stiekeme kosten!) en integraties met toonaangevende CRM- en e-mailtools maken het gemakkelijk voor non-profitorganisaties om met nieuwe technologie te experimenteren en hun digitale fondsenwervingsprogramma's uit te breiden. We willen non-profitorganisaties helpen meer geld in te zamelen door te anticiperen op hun behoeften en uitdagingen en deze aan te pakken door middel van klantgerichte ontwikkeling en veel aandacht voor best practices uit de sector. Vanuit ons hoofdkantoor in Lakeland, Florida bedienen we momenteel meer dan 5.000 organisaties in de Verenigde Staten en Canada. We zijn er trots op dat we nauw samenwerken met non-profitorganisaties, en we zijn er om hen te helpen slagen, hun overwinningen te vieren en persoonlijke, één-op-één klantenservice te bieden.

