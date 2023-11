Subaru is de autoproductiedivisie van het Japanse transportconglomeraat Subaru Corporation, qua productie wereldwijd de eenentwintigste autofabrikant in 2017. Subaru-auto's staan ​​bekend om hun gebruik van een boxermotor in de meeste voertuigen boven de 1500 cc.

Website: subaru.com

