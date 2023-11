Lexus is de luxeautodivisie van de Japanse autofabrikant Toyota. Het merk Lexus wordt in meer dan 90 landen en gebieden over de hele wereld op de markt gebracht en is het best verkochte merk van premiumauto's in Japan. Het behoort qua marktwaarde tot de 10 grootste Japanse wereldwijde merken. Het hoofdkantoor van Lexus is gevestigd in Nagoya, Japan.

Website: lexus.com

