Volkswagen is een Duitse autofabrikant met hoofdkantoor in Wolfsburg, Nedersaksen, Duitsland. Opgericht in 1937 door het Duitse Arbeidsfront, bekend om hun iconische Kever, is het het vlaggenschipmerk van de Volkswagen Groep, de grootste autofabrikant qua wereldwijde verkoop in 2016 en 2017.

Website: vw.com

