Acura is de luxe- en prestatiedivisie van de Japanse autofabrikant Honda, voornamelijk gevestigd in Noord-Amerika. Het merk werd op 27 maart 1986 gelanceerd in de Verenigde Staten en Canada en bracht luxe en prestatieauto's op de markt.

