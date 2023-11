First National Bank (FNB) is een van de ‘grote vier’ banken van Zuid-Afrika. Het is een divisie van FirstRand, een groot conglomeraat van financiële diensten, dat handelt op de Johannesburg Securities Exchange, onder het symbool: FSR.

Website: fnb.co.za

