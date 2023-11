National Australia Bank is een van de vier grootste financiële instellingen in Australië in termen van marktkapitalisatie, inkomsten en klanten. NAB werd gerangschikt als de 21e grootste bank ter wereld, gemeten naar marktkapitalisatie, en de 52e grootste bank ter wereld, gemeten naar totale activa in 2019.

Website: nab.com.au

