SSI Web Trading

Saigon Securities Incorporation is een in Vietnam gevestigde aanbieder van financiële beleggingsdiensten. Het bedrijf houdt zich bezig met effectendiensten, waaronder effectenhandel, effectenmakelaardij, acceptatieservice, bewaring van effecten, evenals analyse van de markt en de bedrijfssector. Het biedt ook vermogensbeheerdiensten, waaronder portefeuillebeheerdiensten, onshore en offshore fondsbeheerdiensten en beleggingsadviesdiensten. Daarnaast biedt het bedrijf investment banking-diensten aan, zoals bedrijfsfinancieringsadvies en kapitaalverwervingsadvies op binnenlandse en buitenlandse kapitaalmarkten. Andere activiteiten zijn treasurydiensten, waaronder handelsactiviteiten op het gebied van kapitaalinvesteringen, makelaardij in obligaties, acceptatie en andere diensten op het gebied van kapitaalinvesteringen.

Website: ssi.com.vn

