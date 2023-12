Fidelity Investments Inc., gewoonlijk Fidelity genoemd, voorheen Fidelity Management & Research of FMR, is een Amerikaanse multinationale financiële dienstverlener gevestigd in Boston, Massachusetts. Het bedrijf werd opgericht in 1946 en is een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld met $3,3 biljoen aan beheerd vermogen per juni 2020 en een gecombineerd totaalwaarde van de klantactiva van $8,3 biljoen. Fidelity Investments exploiteert een beursvennootschap, beheert een grote familie van beleggingsfondsen, biedt fondsdistributie en beleggingsadvies, pensioendiensten, indexfondsen, vermogensbeheer, cryptocurrency, uitvoering en goedkeuring van effecten, en levensverzekeringen.

Website: fidelity.com

