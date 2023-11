ET Money (voorheen ETMONEY) is India's beste en hoogst gewaardeerde app voor beleggingsfondsen in directe beleggingsfondsen en al uw andere behoeften op het gebied van persoonlijk financieel beheer op één plek. Met ET Money kunt u uw beleggingsfondsinvesteringen in Zero Commission Direct Mutual Funds beleggen, volgen en beheren, een gegarandeerde rente verdienen op vaste deposito's en een verzekerd pensioen krijgen voor uw pensioen via beleggen in NPS. U kunt uw gezin ook verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering en ziektekostenverzekering.

Website: etmoney.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ET Money. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.