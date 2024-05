Precoro is een cloudgebaseerde oplossing voor optimalisatie van inkoopprocessen. Geen tijdrovende handmatige procedures en menselijke fouten meer. Alleen geautomatiseerde handelingen en gecentraliseerde inkoopprocessen. - Keur documenten 2,5x sneller goed vanaf elk apparaat met behulp van e-mail of Slack-meldingen. Stroomlijn de goedkeuringsworkflow door zoveel stappen toe te voegen als u nodig heeft en specifieke rollen toe te wijzen aan collega's. - Bespaar tot 19% op uw aankoopbudget. Houd kortingen bij en geef nooit meer uit dan gepland. Vergroot de transparantie van de cashflow door bedrijfsuitgaven (inclusief terugbetalingen) te monitoren. Krijg duidelijke analyses en inzichtelijke rapporten om uw inkoopstrategie zorgvuldiger te plannen. - Verminder handmatige gegevensinvoer. Maak, keur en volg inkooporders met slechts een paar klikken of draag uw bestellingen over van Amazon Business via Punch-in. Beheer leveranciers, artikelcatalogi, inventaris en meer binnen één platform. - Verbind Precoro met uw ERP en andere zakelijke tools met behulp van kant-en-klare integraties (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) of een gratis API. Vergeet dubbele betalingen en het handmatig matchen van documenten. - Houd al uw gegevens veilig met SSO en betrouwbare tweefactorauthenticatie. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface van Precoro kunt u complexe onboarding en langdurige training vergeten. U krijgt advies en ondersteuning van uw CSM wanneer u die nodig heeft. Precoro verleent u regelmatig toegang tot alle functies en updates. Met vriendelijke groet, Precoro-team

Website: precoro.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Precoro. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.