Identificeer met de Pl@ntNet-app één plant op een foto en maak deel uit van een burgerwetenschappelijk project over de biodiversiteit van planten. Pl@ntNet is een applicatie waarmee je planten kunt identificeren door ze eenvoudig te fotograferen met je smartphone. Erg handig als je geen botanicus bij de hand hebt! Pl@ntNet is ook een geweldig burgerwetenschappelijk project: alle planten die je fotografeert worden verzameld en geanalyseerd door wetenschappers over de hele wereld om de evolutie van de plantenbiodiversiteit beter te begrijpen en deze beter te behouden. Met Pl@ntNet kunt u allerlei soorten planten die in de natuur leven identificeren en beter begrijpen: bloeiende planten, bomen, grassen, coniferen, varens, wijnstokken, wilde salades of cactussen. Pl@ntNet kan ook een groot aantal gecultiveerde planten identificeren (in parken en tuinen), maar dit is niet het primaire doel. We hebben vooral de gebruikers van Pl@ntNet nodig om de wilde planten te inventariseren, planten die je natuurlijk in de natuur kunt observeren, maar ook planten die op de trottoirs van onze steden of midden in je moestuin groeien! Hoe meer visuele informatie u aan Pl@ntNet geeft over de plant die u waarneemt, hoe nauwkeuriger de identificatie zal zijn. Er zijn inderdaad veel planten die van veraf op elkaar lijken en soms zijn het kleine details die twee soorten van hetzelfde geslacht onderscheiden. Bloemen, vruchten en bladeren zijn de meest karakteristieke organen van een soort en deze moeten als eerste worden gefotografeerd. Maar elk ander detail kan nuttig zijn, zoals doornen, knoppen of haren op de stengel. Een foto van de hele plant (of van de boom als het er één is!) is ook zeer nuttige informatie, maar is vaak niet voldoende om een ​​betrouwbare identificatie mogelijk te maken. Momenteel maakt Pl@ntNet het mogelijk om ongeveer 20.000 soorten te herkennen. We zijn nog ver verwijderd van de 360.000 soorten die op aarde leven, maar Pl@ntNet wordt elke dag rijker dankzij de bijdragen van de meest ervaren gebruikers onder jullie. Wees niet bang om zelf een bijdrage te leveren! Uw waarneming zal door de gemeenschap worden beoordeeld en kan op een dag worden opgenomen in de fotogalerij die de soort in de aanvraag illustreert.

Website: identify.plantnet.org

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan PlantNet. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.